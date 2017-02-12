Бойовики гатили понад півсотні разів: двоє українських воїнів поранено

Впродовж минулої доби у штабі нарахували 59 обстрілів позицій українських військових з територій, підконтрольних проросійським бойовикам в зоні АТО.

Такі дані озвучили в прес-центрі АТО.

Бойовики гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Новотроїцькому, Гнутовому, Павлополю, Широкиному, Лебединському та Водяному.

На Донецькому напрямку терористи відкривали вогонь з мінометів різних калібрів, а на Луганщині обстрілів з важкого озброєння не зафіксовано, проте працював снайпер.

Як звітують у штабі АТО, загалом за минулу добу зафіксовано 59 обстрілів, двоє українських бійців зазнали поранень.

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