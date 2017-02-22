Бойовики гатять по Авдіївці з танка: є поранені серед українських воїнів

Проросійські бойовики не припиняють підступних провокацій проти українських військових в зоні АТО.
Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін.
За минулу добу вздовж лінії розмежування зафіксованого 59 обстрілів.
Із забороненого озброєння терористи стріляли по Широкиному та Водяному, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли – Гнутове, Талаківку, Водяне та Павлопіль.
А по Авдіївці противник відкривав вогонь з танка.
Один український воїн зазнав поранень.
Ввечері вівторка з'явилась інформація, що терористи ведуть потужні обстріли по Авдіївці.
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