Бойовики оголосили спеціальний призов на окупованому Донбасі

Проросійські бойовики на окупованому Донбасі відчувають нехватку людського ресурсу. Тому їх командування вирішило провести спеціальний призов на окупованих територіях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Призиватимуть фахівців військових спеціальностей з досвідом бойових дій для комплектування вакантних посад у артилерійських, мінометних, інженерних та підрозділах зв’язку. При цьому, не враховується вік та стан здоров’я призовників. Читайте також: Реальні втрати бойовиків на Донбасі: лікар з Єнакієвого назвав вражаючу цифру