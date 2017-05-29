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Бойовики оголосили спеціальний призов на окупованому Донбасі

11:26, сьогодні 630 Читать новость на русском
Бойовики на Донбасі
Бойовики на Донбасі

Проросійські бойовики на окупованому Донбасі відчувають нехватку людського ресурсу. Тому їх командування вирішило провести спеціальний призов на окупованих територіях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Призиватимуть фахівців військових спеціальностей з досвідом бойових дій для комплектування вакантних посад у артилерійських, мінометних, інженерних та підрозділах зв’язку.

При цьому, не враховується вік та стан здоров’я призовників.

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Теги: Війна на Донбасі Україна
Джерело: 24 Канал
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