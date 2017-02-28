Бойовики цинічно обстріляли українські позиції: є поранений

За минулу добу бойовики 84 разів обстріляли позиції українських військових. Один український воїн був поранений.
Про це повідомили в штабі АТО.
Так, зі 122 міліметрової артилерії бойовики обстрілювали Широкине. Також з мінометів обстріляли Водяне, Гнутове, Новотроїцьке та Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Водяне, Новотроїцьке, Широкине, Гнутове.
На Донецькому напрямку танк неодноразово вів вогонь по Авдіївці. Відомо, що вів обстріл снайпер.
Загалом зафіксовано 84 обстріли. Одного нашого військового поранено,
– йдеться у повідомленні штабу.