Бойовики вчинили цинічну збройну провокацію проти спостерігачів ОБСЄ

У штабі АТО повідомили деталі чергової збройної провокації щодо представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яку вчинили бойовики.

Про це повідомили на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Згідно з повідомлення, неподалік населеного пункту Катеринівка автомобіль спостерігачів зупинила невідома особа у військовій формі з розпізнавальними знаками "Новоросія". Згодом ще один чоловік у формі відкрив вогонь у повітря в присутності спостерігачів.

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Після того, як автомобіль спостерігачів від’їхав на 50 метрів, позаду пролунали два вибухи від гранат.

Особовий склад патруля ОБСЄ не постраждали.