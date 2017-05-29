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Бойовики вдалися до провокаційних обстрілів, демонстративно порушуючи мінські домовленості

09:13, сьогодні 298 Читать новость на русском
Бойовики активно використовують РСЗВ
Бойовики активно використовують РСЗВ

Навіть не намагаючись дотримуватися мінських домовленостей, бойовики на Донбасі змінили характер обстрілів.

Тепер вони носять більш провокаційний характер, з використанням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, йдеться в повідомленні "Інформаційного спротиву".

Зазначається, що все частіше бойовики вдаються до тривалого ведення вогню з артилерійських систем і мінометів з одних і тих же позицій. Тобто, не зустрічаючи відповідного вогню від ЗСУ, окупанти після скоєння вогневих нальотів не обтяжують себе зміною вогневих позицій або здійснюють маневр на мінімальну відстань.

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Крім того, противник активно насичує свій передній край БПЛА тактичного радіусу дії (в основному використовуючи адаптовані цивільні квадрокоптери). Лише за попередні вихідні (27-28 травня) не менше трьох разів були зафіксовані спроби бойовиків в ході вогневих нальотів і обстрілу коригувати мінометний вогонь за допомогою БПЛА. Ще двічі окупанти вели з їх допомогою розвідки тактичного тилу сил АТО.

Російське командування "1-го АК ДНР" організувало на передньому краї «практичні заняття» для представників цілого ряду військових спеціальностей, які пройшли навчання в навчальних центрах на Донбасі і в Ростовській області, а також підрозділів ЗС РФ, які прибувають на окуповані території.

Це позначається на характері обстрілів і прийомах ведення вогню, в першу чергу щодо коректувальників, снайперів, розрахунків артилерійських систем і кулеметників,
– йдеться в повідомленні.

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Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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