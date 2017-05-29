Бойовики вдалися до провокаційних обстрілів, демонстративно порушуючи мінські домовленості

Навіть не намагаючись дотримуватися мінських домовленостей, бойовики на Донбасі змінили характер обстрілів.

Тепер вони носять більш провокаційний характер, з використанням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, йдеться в повідомленні "Інформаційного спротиву".

Зазначається, що все частіше бойовики вдаються до тривалого ведення вогню з артилерійських систем і мінометів з одних і тих же позицій. Тобто, не зустрічаючи відповідного вогню від ЗСУ, окупанти після скоєння вогневих нальотів не обтяжують себе зміною вогневих позицій або здійснюють маневр на мінімальну відстань.

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Крім того, противник активно насичує свій передній край БПЛА тактичного радіусу дії (в основному використовуючи адаптовані цивільні квадрокоптери). Лише за попередні вихідні (27-28 травня) не менше трьох разів були зафіксовані спроби бойовиків в ході вогневих нальотів і обстрілу коригувати мінометний вогонь за допомогою БПЛА. Ще двічі окупанти вели з їх допомогою розвідки тактичного тилу сил АТО.

Російське командування "1-го АК ДНР" організувало на передньому краї «практичні заняття» для представників цілого ряду військових спеціальностей, які пройшли навчання в навчальних центрах на Донбасі і в Ростовській області, а також підрозділів ЗС РФ, які прибувають на окуповані території.

Це позначається на характері обстрілів і прийомах ведення вогню, в першу чергу щодо коректувальників, снайперів, розрахунків артилерійських систем і кулеметників,

– йдеться в повідомленні.

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