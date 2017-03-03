Бойовики з танку обстріляли український наглядовий пост: з'явилися фото

Під час обстрілу Авдіївки бойовики випустили дев'ять танкових снарядів в будівлю, де розташований наглядовий пост української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Відзначається, що в приміщенні, яке потрапило під обстріл бойовиків, також розміщена камера відеоспостереження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Про потерпілих наразі не повідомляється.

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Такі дії незаконних збройних формувань свідчать про їх свідомі дії, спрямовані на знищення всіх спроможностей, які об'єктивно фіксують реальні факти порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків,

– йдеться у повідомленні.