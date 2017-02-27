Бразилець з "ДНР" пояснив, чому приїхав на Донбас

Бразилець Рафаель Лусваргі, який воював з бойовиками на Донбасі, зізнався, що приїхав в Україну "боротися з фашизмом".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Бойовик зізнався, що на Донбасі розчарувався у своєму виборі.

Моє відділення, за їхніми словами, було "мавпами з Південної Америки"... Це сильно образило всіх бразильців. Діма – він амазонец, справжній індіанець! Коли він це побачив, він мені сказав: Рафаель, я йду, я йду тепер. Я сказав: почекай, я теж хочу йти. Я втомився воювати. Воювати це нелегко, і ще рік в траншеях, в окопах. Ситуація змінюється, ти бачиш скільки цивільних страждають сильно, військових страждають сильно, всі страждають сильно, з обох сторін,

– сказав Лусваргі.

Додамо, Лусваргі визнали винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

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