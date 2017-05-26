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Бренд Medoff отримав міжнародну нагороду Double Gold Stars у Брюсселі

14:50, сьогодні 106
Бренд Medoff отримав міжнародну нагороду Double Gold Stars у Брюсселі

За витонченість смаку і бездоганну м'якість український горілчаний бренд Medoff було нагороджено Double Gold Stars в рамках премії Superior Taste Award 2017, яка щорічно проводиться Міжнародним Інститутом Смаку і Якості (The International Taste & Quality Institute – iTQi).

Про це повідомляє УНН. Представники провідної міжнародної організації з оцінки та сертифікації продуктів вперше дегустували горілку Medoff і високо оцінили її бездоганну м'якість.

Нагороди Double Gold Star гідні лише ті напої, які, на думку професійних сомельє, відповідають найвищим показникам якості і неперевершеним смаковим характеристикам. Члени журі є кваліфікованими дегустаторами і визнаними експертами у своїй області, їх вибирають з 15 найпрестижніших європейських асоціацій Сомельє,
– відзначили в компанії.

За словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, для бренду Medoff це чергове міжнародне визнання, яке підтверджує неповторний м'який смак і високу якість преміальної української горілки.

"За останній рік бренд Medoff отримав вже більше 7 найвищих нагород на міжнародних конкурсах. Нагороди за смакові характеристики горілки нам присудили вже в Нью-Йорку, Беверлі Хілз, Сан-Франциско, Берліні та Бельгії.

Важливо відзначити, що конкурси такого рівня проходять за дуже суворими правилами, що робить їх максимально об'єктивними. Ніколи не знаєш, яку оцінку отримає твій продукт. Аналізуючи наші нагороди, можна з впевненістю сказати – Medoff одна з кращих горілок в світі", – зазначила вона.

Нагадаємо, що Medoff – український бренд, що відомий ринку як преміальна м’яка горілка з багаторівневим захистом від підробок.

Теги: Алкоголь
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