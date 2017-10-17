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Будівля Ради у Києві оточена подвійним ланцюгом правоохоронців: з'явились фото

10:19, сьогодні 427 Читать новость на русском
Будівля Ради у Києві оточена подвійним ланцюгом правоохоронців
Будівля Ради у Києві оточена подвійним ланцюгом правоохоронців / 24 Канал

Сотні силовиків перекрили урядовий квартал перед масовими протестами у Києві.

Про це повідомляє кореспондент "24 каналу".

Бійці Нацгвардії прибули до будівлі Верховної Ради ще ввечері 16 жовтня. А вранці 17 жовтня силовики через акції протесту, які збирається провести лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі і низка інших політичних сил, повністю перекрили урядовий квартал.

Зазначимо, правоохоронці прибули в повному обмундируванні.

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Також фото з урядового кварталу опублікував у Facebook народний депутат Мустафа Найєм.

"Доброго ранку. Весь квартал оточений щитами. Прохід на площу Конституції тільки через рамки. Будівля парламенту оточена подвійним ланцюгом Нацгвардію і поліції", – пише він.

"Ми зараз на Грушевського. Автомайдану тут не раді. Перший кордон на підходах до ВР подолали, лишилося ще два", – пишуть у спільноті "Автомайдан".

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва протести Верховна Рада Нацгвардія Автомайдан Поліція Міхеїл Саакашвілі Мустафа Найєм
Джерело: 24 Канал
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