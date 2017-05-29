Через "дружній вогонь" бойовиків загинули десяток терористів на передовій в Авдіївці

Через прорахунок мінометників бойовики недорахувалися до десяти терористів вбитими та пораненими у районі промислової зони Авдіївки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідників, в суботу, 27 травня, мінометники 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК, помилившись у розрахунках стрільби по дальності, нанесли удар по передньому краю свого підрозділу у районі промислової зони Авдіївки.

У результаті втрати вбитими та пораненими склали до десяти військовослужбовців.

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