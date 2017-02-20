Черги на кордоні тепер можна переглядати в онлайн-режимі (Карта)

Державна прикордонна служба запустила онлайн-мапу, на якій можна переглянути завантаженість пунктів пропуску на кордоні України.

Тепер можна не лише дізнатись, скільки автомобілів стоїть в черзі на кордоні України з тією чи іншою країною, але й переглянути відео з деяких пунктів пропуску в онлайн-режимі.

Онлайн-мапа запустили на сайті Держприкордонслужби.

Сервіс також подає інформацію, скільки автомобілів на годину встигають пропустити прикордонники – тобто, з якою швидкістю рухається черга.

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Зеленим кольором позначений знак автомобілів на пунктах пропуску, де немає черг або час очікування не перевищує однієї години.

Синім кольором позначена середня завантаженість – за підрахунками прикордонників, до двох годин очікування.

Натомість червоним кольором позначені ті пункти пропуску, на яких є черги і стояти в них доведеться понад дві години.

Станом на вечір понеділка довгі черги спостерігаються на трьох пунтках пропуску на кордоні з Польщею та на одному на кордоні з Росією.

Інформація оновлюється кожні три години.