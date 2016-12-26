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Телеканал новин 24 Черкащани вийшли з протестом проти призначення скандального поліцейського
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Черкащани вийшли з протестом проти призначення скандального поліцейського

15:40, сьогодні 414 Читать новость на русском
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Черкащани вийшли з протестом проти призначення новим керівником Нацполіції області Валерія Лютого.

Люди заблокували входи в будівлю, вимагаючи зняти з посади нового керівника обласної поліції – Валерія Лютого. Його лише в суботу представили особовому складу. А от громадськість та пресу не покликали. Про призначення вони дізналися постфактум, і це неабияк обурило людей. Адже ще з листопада активісти вимагали не допустити Лютого до керівництва.

До Головного управління поліції активісти з самого ранку принесли шини та новорічну ялинку. Люди обурені тим, що ніхто не взяв до уваги їхні вимоги, а призначення відбулося "закулісно". Мовляв, раніше у міністерстві їм пообіцяли, що рішення буде узгоджене з громадою.

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Валерія Лютого не хочуть бачити керівником через його минуле. Адже раніше він був радником мера Харкова Геннадія Кернеса, а згодом керував поліцією у Кривому Розі.

Втім, Лютий протесту не злякався і у супроводі заступників вийшов до людей. Він намагався заспокоїти протестувальників. Але людей його виступ обурив ще більше. В спину поліціянтам навіть хтось із натовпу кинув палицю.

Люди намагалися увірватись у приміщення управління. Але туди не пускали навіть депутатів. Коли емоції вщухли, до управління запросили двох представників громади для перемовин із новопризначеним керівником обласного управління поліції.

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Але активісти пригрозили виходити з протестами доти, поки Валерій Лютий не напише рапорт про відставку.

Теги: Україна Поліція Черкаси протести
Джерело: 24 Канал
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