Черняк: міністр Кутовий обклав корупційною даниною нелегальних виробників

Власник алкогольної компанії Global Spirits Євген Черняк всерйоз налаштований покласти край зловживанням вітчизняних чиновників на ринку спирту.

Власник алкогольної компанії Global Spirits Євген Черняк всерйоз налаштований покласти край зловживанням вітчизняних чиновників на ринку спирту.

Про це бізнесмен, який зараз живе і працює в США, розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Бізнесмен, не добираючи виразів, не в перший раз вкрай гостро висловлюється про українських чиновників. Ще в кінці 2016 року, коментуючи слова глави МінАПК Тараса Кутового, Євген Черняк розповів, що контрафактним спиртом з заводів державного концерну "Укрспирт" завалена вся країна. На думку бізнесмена, саме міністр повинен нести за це відповідальність, оскільки кінцеві рішення приймає він, а не наймані менеджери.

Як розповів Євген Черняк, відразу після призначення Тараса Кутового на посаду, останній запросив у нього інформацію по контрафактній горілці, нібито для боротьби з цим явищем. І таку інформацію Кутовий отримав.

"Я не одне десятиліття на ринку. Тут всім все відомо. Відомо, хто виробляє легальний, а хто нелегальний продукт, хто порушує закон тільки іноді. У країні є різні бізнесмени. Міністр отримав повну картину того, хто чим займається на ринку", – розповів Черняк.

Однак, за його словами, результат був прямо протилежний очікуваному. Як підозрює бізнесмен, міністр використовував надану інформацію для того, щоб обкласти корупційною даниною нелегальних виробників. На таку думку його наштовхують факти – після того, як міністр отримав повний список "лівих" виробників, вони залили всю Україну контрафактною горілкою. При цьому, за його даними, спирт ці заводи беруть саме у державного концерну "Укрспирт".

Євген Черняк не знає, чи керує цим процесом особисто міністр АПК Тарас Кутовий або хтось із його підлеглих. Але оскільки нелегального спирту в країні все більше, він бачить тільки два варіанти: міністр або сам бере участь в корупції, або він повний невдаха, який не здатний закрити питання, яке можна закрити за кілька годин.

"Три роки тому проблема не була такою гострою: українці не вмирали від нелегального неякісного спирту", – розповів Черняк.

Зараз же, за його словами, державним "Укрспиртом" управляють "наглядачі". При цьому половина цих "наглядачів2 залишилась від старої влади, а половина працює від нового міністра Кутового.

Ще один привід, за яким Черняк критикує керівництво МінАПК, – зростання вартості спирту, виробленого "Укрспиртом". На його думку, останнє підвищення ціни на спирт на 20 % економічно невиправдано, оскільки пшениця, з якої його роблять, закуповувалася за старими цінами. Причина, по якій держмонополіст намагається "нагнути" легальних виробників, на його думку, полягає в тому, що концерн не виконує план з нелегального спирту.

Євген Черняк підкреслює, що вимагає чесної ціни. Замість цього, за його словами, керівництво "Укрспирту" намагається викрутити бізнесу руки і змусити купувати спирт за встановленою ним ціною з конкретних заводів.

Голова Global Spirits попередив: якщо чиновники не змінять своє ставлення до галузі, то він змушений буде зупинити свої заводи, і всі їхні працівники вийдуть з акцією протесту під будівлю міністерства.

За словами бізнесмена, він хоче домогтися створення громадської ради при концерні "Укрспирт", яка і контролюватиме прозорість роботи держмонополіста. Черняк також хоче максимальної уваги з боку органів захисту правопорядку до проблеми і, в перспективі, приватизації концерну.

У той же час Черняк визнає, що є і позитивні моменти. Зокрема, податкова служба зараз намагається реально боротися з нелегальною продукцією. Крім неї, позитивно працює з галуззю заступник міністра АПК Максим Мартинюк, який займається питанням квотування мінімального вмісту українських коньячних спиртів в вітчизняних коньяках.

Виробники спільно з міністерством зараз визначають, якою має бути цифра змісту української сировини в українському коньяку. Потім її затвердять законом і зроблять обов'язковою для всіх. В результаті в українських коньяках буде сировина, вирощена в Україні, а це допоможе виноградарям, аграрній галузі в цілому і наповнить державний бюджет.