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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Чи готові українці піти на компроміс з терористами "Л/ДНР"

08:03, сьогодні 161 Читать новость на русском

Влада поволі, але впевнено намагається підвести суспільство до думки, що потрібен діалог і компроміси з окупованими територіями. І планку цих компромісів з кожним разом опускають все нижче і нижче.

71% українців категорично проти проведення місцевих виборів на окупованих територіях за присутності російських військ. Лише 10% співгромадян допустили такий варіант розвитку подій.

За повну амністію бойовиків, які воюють чи воювали з українськими військовими, проти виступає дві третини населення України, що еквівалентно 66%.

Понад 50% українців не погоджуються з конституційними змінами щодо особливого статусу окремих територій Донецької та Луганської областей – 55% і 24% відповідно.

Не схвалюють позаблоковість та нейтральність України 45% населення.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

Теги: Війна на Донбасі Політика
Джерело: 24 Канал
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