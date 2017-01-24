Чи подешевшають в Україні ліки та які з них можуть зникнути з продажу

Вже з лютого в Україні подешевшають окремі ліки. Це препарати для людей з серцево-судинними хворобами, цукровим діабетом другого типу та бронхіальною астмою.

Перелік із затвердженною ціновою межею оприлюднило Міністерство охорони здоров'я. Нові цінники встановили з огляду на вартість аналогічних медикаментів у п'яти сусідніх країнах – Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії.

В той же час у Європейській бізнес асоціації стверджують – з лютого деякі лікарські засоби з цього списку можуть просто зникнути з продажу. Там переконані, державна програма з доступності ліків недопрацьована. Немає роз'яснень щодо продажу препаратів, закупівельна ціна яких дорожча.

Аптеки на сьогодні вже не беруть залишки лікарських засобів, вже не беруть додатково ці самі лікарські засоби за переліком від дистриб’юторів. Дистриб’ютори не замовляють лікарські засоби у виробників. Тому що вони не знають, яким чином їм поводитись і чи можна буде продавати ці ліки за їх цінами, починаючи з 1 лютого,

– розповіла представник Європейської бізнес асоціації Наталія Сергієнко.

У Міністерстві охорони здоров’я цих застережень поки не коментують.

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Слід зазначити, що міністр охорони здоров’я Уляна Супрун 24 січня буде гостем програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною на 24 Каналі. Початок о 22:00 годині. Не пропустіть!