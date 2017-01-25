Чи врятуються іноземці-воїни АТО від вислання до Росії
За даними волонтерів і правозахисників, в Україні близько 200 іноземних бійців АТО можуть екстрадувати. Більшість з них громадяни Росії, Білорусі та Грузії. Від видворення їх може врятувати статус біженця або українське громадянство.
У грудні 2014-го року Петро Порошенко назвав іноземців-добровольців своїми побратимами.
Ваше звернення до Президента України щодо надання українського громадянства, які зі зброєю в руках разом з вами захищали честь і незалежність держави, як я і обіцяв, я підпишу указ про надання їм українського громадянства,
– заявив тоді президент.
Відповідний указ дійсно було підписано, добровольці мали б отримувати громадянство за спрощеною процедурою.
Від міністерства внутрішніх справ до Адміністрації Президента було подано список із 40 іноземців добровольців серед них росіянин Нікіта Макєєв, який воював у зоні АТО.
Повертатись до Росії він не буде, хоче отримати українське громадянство, проте навіть зі спрощеною системою його мрії поки не справдились.
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Тиждень тому, в аеропорту "Київ" затримали його побратима Гію Церцвадзе. Росія оголосила грузина в міжнародний розшук і звинувачує у вбивстві десятирічної давнини.
Свою вину чоловік заперечує, а справу вважає сфабрикованою. Якщо церцвадзе екстрадують, йому загрожує смертна кара.
У Міграційній службі проблем для іноземних-добровольців з отриманням українського громадянства не бачать і пропонують йти до армії на три роки. Це вирішить бюрократичну тяганинує.
Також у держорганах запевняють, що крім громадян інших держав, до добровольчих батальйонів записувались нелегали. Крім українського громадянства, добровольців від екстрадиції може врятувати спеціальний законопроект. Такий документ було подано ще торік.
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