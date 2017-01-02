  • укр
  • рус
19:27
2 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 18:00: Новий глава ОБСЄ відвідає зону АТО. Восковий Трамп
Випуск новин
18:46, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Наші гроші
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Чим завершилася історія скандального тендеру, пов'язаного з мобільними номерами

Наші гроші 17:42, сьогодні 557 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Наші гроші" – чи вдалося завдяки журналістському розслідуванню скасувати скандальний тендер на систему перенесення мобільних номерів та зберегти 30 мільйонів державних коштів.

В травні 2016 року в Литві ряд високопоставлених політиків попалися на хабарі в 100 тисяч євро. Неправомірну вигоду чиновники отримали від литовської компанії MG Baltic начебто за лобіювання власних інтересів.Хабарників та очільників MG Baltic Group арештували.

Для України ж цей скандал мав величезне значення, адже MG Baltic є співласницею литовської компанії "Медіафон", яка і мала допомогти нашій державі впровадити систему перенесення мобільних номерів – бази даних, яка дозволить відмовитись від одного мобільного оператора, обрати іншого, але залишити свій старий номер.

Читайте також: Як нардеп вирішив нажитись на державній шахті: результати розслідування

Така система є в багатьох країнах світу. В Україні за її впровадження відповідає Українських державний центр радіочастот. На розробку бази даних номерів УДЦР провів тендер. Закупівлю на майже 72 мільйона виграла фірма "Діалінк", у яких пропозиція була вдвічі дорожчою, ніж у конкурентів. Пізніше з'ясувалося, що й офіс у неї теж не такий, як у конкурентів – підвал однієї з багатоповерхівок спального району Києва.

Потім з'явилася ще одна цікава деталь: "Діалінку" мав допомагати впроваджувати систему саме нашумілий литовський "Медіафон".

Хто з українських високопосадовців стояв за компанією-посередником та чи скасували тендер "Діалінку" – дивіться у розслідуванні.

Теги: Наші гроші гроші Корупція мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Вихідним присвячується: ТОП-9 серіалів, які можна передивлятись безкінечно
сьогодні, 17:21 Вихідним присвячується: ТОП-9 серіалів, які можна передивлятись безкінечно
3461
сьогодні, 14:13 "Вата" дарма щодо Трампа радіє: новорічне послання від Діда Панаса
Дід Панас 3277
Як захистити печінку – це знадобиться кожному
1 січня, 17:33 Як захистити печінку – це знадобиться кожному
7619
Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
1 січня, 11:17 Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
Даниїл Задорожний 2929
До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень
31 грудня 2016, 21:50 До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень "Бумбоксу"
1733
Нехай ця країна горить вогнем, – гнівна реакція Червоненка на провалену спробу очолити Одещину
 20 грудня 2016 , 17:38 14
Саакашвілі розповів, кого з українців боїться Путін
16 листопада 2016 , 21:05 30
Померла дружина міністра культури
7 жовтня 2016 , 11:58 401
Журналісти показали елітну нерухомість головного прикордонника, яку він старанно приховував
 15 серпня 2016 , 22:28 19
Хто з чиновників цинічно наживається на піднятті тарифів на комуналку: розслідування
 22 серпня 2016 , 23:27
Скандал із мінометом "Молот": чи коштує ця розробка півмільйона гривень
 19 вересня 2016 , 22:00 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук