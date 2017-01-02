Чим завершилася історія скандального тендеру, пов'язаного з мобільними номерами

У свіжому випуску програми "Наші гроші" – чи вдалося завдяки журналістському розслідуванню скасувати скандальний тендер на систему перенесення мобільних номерів та зберегти 30 мільйонів державних коштів.

В травні 2016 року в Литві ряд високопоставлених політиків попалися на хабарі в 100 тисяч євро. Неправомірну вигоду чиновники отримали від литовської компанії MG Baltic начебто за лобіювання власних інтересів.Хабарників та очільників MG Baltic Group арештували.

Для України ж цей скандал мав величезне значення, адже MG Baltic є співласницею литовської компанії "Медіафон", яка і мала допомогти нашій державі впровадити систему перенесення мобільних номерів – бази даних, яка дозволить відмовитись від одного мобільного оператора, обрати іншого, але залишити свій старий номер.

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Така система є в багатьох країнах світу. В Україні за її впровадження відповідає Українських державний центр радіочастот. На розробку бази даних номерів УДЦР провів тендер. Закупівлю на майже 72 мільйона виграла фірма "Діалінк", у яких пропозиція була вдвічі дорожчою, ніж у конкурентів. Пізніше з'ясувалося, що й офіс у неї теж не такий, як у конкурентів – підвал однієї з багатоповерхівок спального району Києва.

Потім з'явилася ще одна цікава деталь: "Діалінку" мав допомагати впроваджувати систему саме нашумілий литовський "Медіафон".

Хто з українських високопосадовців стояв за компанією-посередником та чи скасували тендер "Діалінку" – дивіться у розслідуванні.