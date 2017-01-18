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Чоловік з ДЦП розробив унікальну програму для полегшення життя людей на візках

11:04, сьогодні 124 Читать новость на русском
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В Івано-Франківську створили унікальний мобільний додаток, який серйозно полегшить життя людям із потребами та мамам з візочками. Відтепер у місті діє інтерактивна карта пандусів.

Новий мобільний додаток "дружній Івано-Франківськ" (FriendlyIF) показує не тільки самі пандуси, а й рівень їх зручності. Зелений колір означає, що будівля цілком пристосована для коліс. Жовтий – що є пандус, але він не дуже зручний, а червоний попереджає, що до споруди неможливо потрапити на візку без сторонньої допомоги.

Створити такий мобільний додаток вирішив програміст Ігор Романчук, який народився з ДЦП. Він веде активний спосіб життя та займається благодійністю. Багато його друзів пересуваються на візках. Саме для них і вирішив створити цей додаток.

У мене є дуже багато друзів, які на інвалідних візках. І я вирішив спростити їм життя. І виникла така ідея,
– зазначив він.

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Зеленим кольором на карті позначений Катедральний собор Івано-Франківська. І тут справді пологий пандус. Втім, таких у місті небагато. Розробники сподіваються, що нова програма спонукатиме владу та власників закладів ретельніше ставитися до спорудження пандусів.

Це один з методів залучення суспільної думки, міста, влади, людей,які користуються цими засобами до цієї проблеми і збільшення місць, які будуть дозволяти доступ для людей з обмеженими можливостями,
– розповів керівник Євген Вершинін.

Додаток FriendlyIF – безкоштовний. Він доступний для усіх користувачів пристроїв на Android. Творці ж сподіваються, що завдяки розвитку програми, зелених точок на карті з часом стане більше.

Теги: Україна Волонтери Івано-Франківськ українці Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
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