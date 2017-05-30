Чому Трампу не вдалося уникнути скандалів навіть під час турне

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здійснив своє перше заокеанське турне в якості новообраного глави держави. І вкотре на рівному місці створив декілька скандалів. Проте головний скандал – розслідування зв'язків працівників його передвиборчого штабу з Росією триває і досі.

З перших днів на посаді 45 президента Сполучених Штатів почали переслідувати невдачі. Спочатку ЗМІ розкопали факти співпраці з росіянами радника президента з питань національної безпеки Майкла Флінна. У підсумку Флінн був змушений подати у відставку, не пробувши на посаді навіть двох місяців. Але це жодним чином не зупинило розслідування проти нього з боку ФБР.

Потім під тиском республіканського істеблішменту Трамп відставив іншого свого ключового радника Стіва Беннона. Саме Беннон нарадив Трампу підписати скандальний указ про недопуск на територію Штатів громадян семи ісламських країн. На днях указ був остаточно скасований Вищим апеляційним судом.

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Далі справи стали ще гарячішими. Адже в епіцентрі розслідування опинився вже зять Трампа і за сумісництвом старший радник президента Джаред Кушнер. Його Федеральне бюро розслідувань підозрює разом з Майклом Флінном у надмірних зв’язках з росіянами. Йдеться насамперед про посла Росії у Вашингтоні Сергія Кисляка та голову Внєшекономбанку Сергія Горькова.

Російського дипломата Кисляка американська CNN безапеляційно називає головним шпигуном у Вашингтоні, спираючись на дані американської розвідки. Цей небезпечний коктейль, ретельно приготований руками сенаторів та конгресменів від демократичної та республіканської партій ось-ось може бути поданий до столу. Точніше на розгляд спеціальної сенатської комісії, яка розслідує діяльність не лише радників президента, але й самого Трампа.

А Трамп і сам підкинув дрова до вогню, несподівано звільнивши директора ФБР Джеймса Комі. Як випливає з інсайдів з Білого дому, тут все може закінчитися найбільш кепсько. Адже якщо підтвердиться інформація, що Трамп особисто наказав Комі пригальмувати та припинити розслідування відносно Флінна, йтиметься про втручання президента, що прямо заборонене законом.

У такому разі Трампа може очікувати найгірше – оголошення початку процедури імпічменту Конгресом. Навіть якщо йому вдасться виплутатися з цього павутиння, він буде серйозно послаблений. Тому в американській столиці все частіше говорять про те, що наступним господарем Білого дому може стати нинішній віце-президент Майк Пенс.

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У нього все гаразд як з підтримкою в Конгресі, так і з моральними якостями. На фоні чинного президента він виглядає як справжній носій цінностей американської демократії.

А поки у Вашингтоні вирують пристрасті, Трамп здійснив своє перше зарубіжне турне по Близькому сходу та Європі. Там він у своєму фірмовому стилі підписав найбільший контракт для американських виробників зброї, продавши озброєння Саудівській Аравії на суму понад 100 мільярдів доларів. Недаремно він вважається одним з найбільш успішних бізнесменів сучасності і на посаді президента найкраще робить те, що і завжди, – заробляє гроші.

Візит Трампа до штаб-квартири НАТО у Брюсселі знову не обійшовся без скандалу. Під час відкриття нового офісу Альянсу Трамп зухвало відштовхнув у бік чорногорського прем’єра Душко Марковича. Дональду сильно закортіло стати в самому центрі поряд с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Отже, як полюбляє казати Джеймс Бонд, рефлекси не вмирають.

Перший у бізнесі завдяки своєму напору й агресивності, а подекуди й відвертому хамству, Трамп не змінює звички, ставши президентом. А що йому ще залишається, коли твоїх союзників один за одним зжирають політичні опоненти і преса, а ти залишаєшся сам-на-сам зі своїми ворогами? Отже, наступний акт цієї драми побачимо вже невдовзі.