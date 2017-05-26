Чому міністри взяли на поруки опального Мартиненка: Омелян дав пояснення

Міністр інфраструктури Володимир Омелян стверджує, що рішення щодо взяття на поруки екс-нардепа Миколи Мартиненка було колективним, а ухвалили його за підсумками зустрічі міністрів з керівництвом фракції "Народний фронт".

Про це він розповів у ефірі телеканалу ZIK.

Спочатку це було спілкування в кабмінівському чаті, потім було окреме запрошення. Це не було рішення однієї людини, це була зустріч міністрів з керівництвом фракції ("Народний фронт" – "24"). Це було тяжке рішення, і абсолютно нерадісне для мене. Проте оскільки фракція мене висунула, то в той момент, коли вона звертається до мене за підтримкою, я маю допомогти,

– зауважив міністр.

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Також чиновник додав, що на зустрічі міністрів з керівництвом фракції не було міністра МВС Арсена Авакова, однак був присутній голова політсили Арсеній Яценюк.

Крім того, він прокоментував свій візит на судове засідання до Мартиненка.

"Скажу відверто, я був би дуже щасливим, якби міг займатися тільки реформами, своїм міністерством та розвитком галузі. Проте, на жаль, 70% свого часу я повинен зустрічатися з людьми, які мені абсолютно не потрібні для моєї роботи", – підкреслив Омелян.

Нагадаємо, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка, якого підозрюють у розтраті коштів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК").



За підсумками засідання, яке тривало два дні, суд обрав екс-нардепу запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Також поручителями було визначено кілька народних депутатів, зокрема Миколу Княжицького, Андрія Тетерука, Павла Пинзеника, а також міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра освіти Лілію Гриневич, главу Мінінфраструктури Володимира Омеляна та інших.