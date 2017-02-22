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Чому підозрювані у катуванні поліцейські пройшли переатестацію та уникнули покарання

10:47, сьогодні 60 Читать новость на русском

У Вінниці досі не винесли вирок стосовно перевищення службових обов'язків трьох правоохоронців, які за допомогою катування вибивали зізнання у злочині, яке потерпілий не вчиняв.

Інцидент трапився 2 роки тому. Троє правоохоронців вивезли чоловіка у лісосмугу та катували його, щоб той зізнався у крадіжці гербіцидів з підприємства, на якому потерпілий працював охоронцем.

Поліцейські зв'язали Вадиму Сядиєву тросом ноги і підвісили до дерева.

Почали робити допит, ламали гілки та пхали їх у носа, у вуха. Я руками пручався. В груди били, щока була запухша. Я навіть їсти не міг, не міг стати на ногу,
– стверджує потерпілий.

Після страшного побиття Вадим звернувся до обласної прокуратури, пройшов судмедекспертизу та зняв побої, проте вину правоохоронців досі не доведено.

У справі троє катів-поліцейських проходили як свідки і в злочині не зізнавалися. Більше того, продовжували працювати в органах і навіть пройшли переатестацію.

Ці працівники продовжували працювати тому, що вони перебували у статусі свідків. Їм не було оголошено про підозру. Щодо атестації рішення приймала комісія. Про те, що відкривалося по факту кримінальне провадження було доведено до комісії. Але було прийняте рішення, що це не достатня підстава для того, щоб відмовити їм в атестації,
– повідомила речник Нацполіції у Вінницькій області Анна Олійник.

Та врешті днями прокуратура оголосила поліцейським про підозру у скоєнні злочину за трьома статтями.

Наразі правоохоронців відсторонили від виконання службових обов’язків. Якщо їх провину доведуть – поліцейським загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Теги: Україна Поліція Вінниця
Джерело: 24 Канал
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