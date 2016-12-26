Чому Україна реагує саме так? Найголовніше про катастрофу Ту-154

Літак Ту-154 Міноборони Росії, що направлявся у Сирію, впав у Чорне море. Про це стало відомо зранку 25 грудня. На борту літака перебувало 84 пасажири – російські музиканти та представники ЗМІ.
Вже вдруге за короткий проміжок часу Росія отримує новини про страшну загибель своїх громадян. Тож чому могла статися катастрофа з російських літаком та як на горе країни-агресора реагує українське суспільство, читайте у підбірці найкращих публікацій сайту "24".
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