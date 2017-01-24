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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому Україні терміново потрібен новий лідер: цікаві дані

19:28, сьогодні 423 Читать новость на русском
Чому Україні терміново потрібен новий лідер: цікаві дані

Більше не віриш жодному політику, зовсім розчарувався і чекаєш на нову політичну силу, яка прийде і наведе порядок? Більшість українців розділяють твою думку!

Затяжна економічна криза, пусті обіцянки типу безвізу "вже завтра" і природня вичерпність людського терпіння призвели до повної зневіри людей.

Майже всі топові політики втратили свої рейтинги – якщо порівняти дані з президентських виборів і дані соцопитувань за 2016 рік.

Ми підготували для вас цікаві відео з даними по усіх ключових політиках. Подивіться, що трапилося з рейтингами!

Зауважимо, і Президент, і парламент вже пройшли половину свого шляху. Тож залишається сподіватися на те, що політики схаменуться. Або з до нових виборів з’являться нові лідери.

Теги: Україна Політика соціологічне дослідження Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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