Чому українські курорти не поспішають покращувати якість відпочинку

Українці масово обирають вітчизняні курорти, бо звикли відпочивати вдома. А от на самих курортах на туристах звикли заробляти з мінімальними витратами.

Відтак, ціни там кусаються, а якість залишається посередньою. Особливий менталітет поки не готові змінювати у Залізному Порту на Херсонщині.

Відомий на всю Україну й далеко за її межами курорт Залізний Порт починається з обдертої таблички і не типових для села велетенських будівель. Це готелі та будинки відпочинку.

Хоча зняти номер у готелі Залізного Порту можна і дешевше – в середньому доба коштує 300 гривень, і це здебільшого без харчування.

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Їсти те, що продають на пляжі, не завжди безпечно, тож відпочивальники йдуть до численних кафе на набережній. Комплексний обід – 50-60 гривень. Але їжа та житло для багатьох відпочивальників лише частина витрат. У Залізному Порту маса екстремальних розваг.

Зрештою, сам курорт виглядає не менш екстремально. Небезпечне берегове укріплення, ремонтувати ніхто не квапиться. А ще на набережній у Залізному Порту проблема з урнами. Аби викинути порожній пластиковий стаканчик, туристу треба пройти не одну сотню метрів.

В селищі з мільйоном туристів відсутнє вуличне освітлення. Про про сміття, розвалені берегові укріплення, а ще готелі, які за документами – приватні будинки журналісти намагалися з’ясувати у місцевій селищній раді, але голова ради раптово зникла.

Керівниця на роботі так і не з’явилася. Підлеглі кажуть – дбає про бюджет. І поки чиновники працюють на узбережжі, Залізний Порт залишається таким собі Шанхаєм, дорожчим за Турецький берег.