Чому "Укрзалізницею" тепер опікується Кабмін

Укрзалізницю забрали від Мінінфраструктури і передали у підпорядкування Кабінету міністрів.

Відповідне рішення було ухвалене на закритому засіданні Уряду. Мета – ефективніше впровадження реформ, заявили урядовці. Раніше в такий спосіб Уряд підпорядкував собі і НАК "Нафтогаз України".

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До слова, тепер лише Уряд зможе призначати Наглядову раду підприємства. Гендиректор "Укрзалізниці" поляк Войцех Бальчун вже відреагував на зміну головного засновника та акціонера.

Ми вітаємо будь-які кроки, спрямовані на підвищення ефективності функціонування компанії. Особливо в період створення нового змісту і якості публічного акціонерного товариства. Правління компанії буде послідовно реалізовувати стратегію реформ, визначену урядом як акціонером товариства,

– сказав він.