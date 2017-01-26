Чому в МВС хочуть скоротити термін дії водійського посвідчення
Міністерство внутрішніх справ виступило з нової ініціативою, за якою термін дії водійського посвідчення може бути значно обмеженим.
Про такі плани у Facebook повідомила заступник міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва.
Сьогодні національне посвідчення водія дає право на керування транспортом протягом 30 років з дати його отримання. За вимогами Директиви нормами мають будуть встановлені нові строки від 5 до 15 років в залежності від категорії транспорту з метою періодичної перевірки відповідності здоров’я водіїв встановленим медичним та психофізичним вимогам. До речі, категорії транспорту також будуть переглянуті,
– написала Анастасія Дєєва.
В міністерстві ж внутрішніх справ проблему вбачають, і виправдовуються законодавчими нормами Євросоюзу.
Якщо це нововведення таки затвердять, тоді водіям доведеться знову складати іспити – переконаний правозахисник Едуард Багіров. А це додаткові гроші з кишень українців.
Вони хочуть нас всіх надурити і під євростандарти забрати наші гроші,
– висловив обурення Едуард Багіров.
Дєєва ж наголошує, мова не йде про нові іспити. Просто водіям доведеться періодично проходити медичний огляд.
З цим погоджується і адвокат Вадим Володарський. Але вимоги до нього треба спростити.
Якщо той перелік протипоказань застосовувати, то у нас водіїв не залишиться взагалі. У країнах Євросоюзу посвідчення водія замінюється після мінімальної перевірки по здоров'ю, передусім – зір,
– зазначає Вадим Володарський
Заступниця міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва просить водіїв передчасно не панікувати. У відомстві проаналізують всі плюси та мінуси нової норми. Однак чи треба буде міняти посвідчення на нові, вона поки не пояснила.
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