Чому в МВС хочуть скоротити термін дії водійського посвідчення

Міністерство внутрішніх справ виступило з нової ініціативою, за якою термін дії водійського посвідчення може бути значно обмеженим.

Про такі плани у Facebook повідомила заступник міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва.

Сьогодні національне посвідчення водія дає право на керування транспортом протягом 30 років з дати його отримання. За вимогами Директиви нормами мають будуть встановлені нові строки від 5 до 15 років в залежності від категорії транспорту з метою періодичної перевірки відповідності здоров’я водіїв встановленим медичним та психофізичним вимогам. До речі, категорії транспорту також будуть переглянуті,

– написала Анастасія Дєєва.

В міністерстві ж внутрішніх справ проблему вбачають, і виправдовуються законодавчими нормами Євросоюзу.

Якщо це нововведення таки затвердять, тоді водіям доведеться знову складати іспити – переконаний правозахисник Едуард Багіров. А це додаткові гроші з кишень українців.

Вони хочуть нас всіх надурити і під євростандарти забрати наші гроші,

– висловив обурення Едуард Багіров.

Дєєва ж наголошує, мова не йде про нові іспити. Просто водіям доведеться періодично проходити медичний огляд.

З цим погоджується і адвокат Вадим Володарський. Але вимоги до нього треба спростити.

Якщо той перелік протипоказань застосовувати, то у нас водіїв не залишиться взагалі. У країнах Євросоюзу посвідчення водія замінюється після мінімальної перевірки по здоров'ю, передусім – зір,

– зазначає Вадим Володарський

Заступниця міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва просить водіїв передчасно не панікувати. У відомстві проаналізують всі плюси та мінуси нової норми. Однак чи треба буде міняти посвідчення на нові, вона поки не пояснила.

Читайте також: Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі