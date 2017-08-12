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Чому відпочивальники не їдуть на пляжі анексованого Криму

Крим.Реалії 18:55, сьогодні 325 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – до анексії українського Криму, росіяни їздили відпочивати саме до України. Але тепер засмагати на анексованих курортах нікому – узбережжя пляжів вкриті горами сміття.

Також у випуску:

Покарання за синьо-жовтий прапор на анексованому півострові.

Що сталося з зарплатами кримчан за останні три роки.

Звідки в анексованому Криму з’явилися європейські лицарі.

Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

Теги: відпочинок Анексія Криму Новини Криму Крим.Реалії екологія
Джерело: 24 Канал
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