Чому відпочивальники не їдуть на пляжі анексованого Криму

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – до анексії українського Криму, росіяни їздили відпочивати саме до України. Але тепер засмагати на анексованих курортах нікому – узбережжя пляжів вкриті горами сміття.

Також у випуску: Покарання за синьо-жовтий прапор на анексованому півострові. Що сталося з зарплатами кримчан за останні три роки. Звідки в анексованому Криму з’явилися європейські лицарі. Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

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