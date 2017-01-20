Чому з полку "Миротворець" звільняють добровольців

В полку "Миротворець" переконані, що бійців звільняють через активну громадянську позицію.

Добровольці вважають, що влада хоче позбутися їх у правоохоронних органах, і саме для цього у лавах батальйонів вирішила провести переатестацію.

За словами бійців, переатестація тривала до п'ятої ранку, а опитували їх без присутності голови комісії Івана Стойка.

Ми отримали виписку про трьох членів комісії, однак на самому засіданні сиділи 10 невідомих людей разом з нашим командиром. А Стойка із його колегами на засіданні не було,

– розповів звільнений з полку "Миротворець" доброволець Маркіян Яциняк.

Крім того, в атестаціному листі іншого добровольця – Сергія Бондара – за підписом голови комісії зазначили, що він займаній посаді відповідає. А вже в наказі, що – ні. Також підпис Стойка є, а прізвища та ініціалів немає. Сам Стойко сказав, що не пам`ятає того дня і хоче ознайомитись із документами.

Добровольці ж стверджують, що їхня професійна діяльність комісію не цікавила.

Питання задавали з приводу наших громадських переконань. Проте відповіді були достатньо вагомі. Ми аргументували власне наші громадські переконання, які і привели нас до лав Національної поліції,

– зазначив Бондар.

За поясненнями журналісти 24 Каналу звернулися до беспосереднього керівника полку Дмитра Ценова, який і підписав наказ про звільнення, а також до начальника Нацполіції Вадима Трояна. Однак, вони перенаправили журналістів до прес-служби, де її представники заявили, що ніби-то звільнені не виконували накази керівництва. Проте ніяких документів про це немає.

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Звільнені службовці "Миротворцю" звернулись до суду й подали заяви до прокуратури й СБУ щодо порушень, які вони бачили під час служби. Зокрема, вони зазначили, що командир "Миротворцю" Шершньов фігурує у кримінальній справі про зникнення 120 тисяч патронів. В поліції цю інформацію не підтвердили, і Шершньов нині від командування не відсторонений.

Також бійці розповіли, що їхні нові автомати ніби-то відправили на утилізацію, натомість видали старішу зброю. Однак, добровольці впізнали свої автомати у грабіжників з Княжичів.

В зоні АТО хлопці намагались боротись з контрабандою та ловити сепаратистів, яких потім місцеве СБУ відпускало. За словами добровольців, через надмірну активність їх неодноразово змушували написати заяви про звільнення, і таких, як вони, дуже багато. Тепер в "Миротворці" недоукомплектація. Туди набирають людей з біржі праці.

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