Чому зіштовхнулися пасажирський та вантажний потяги на Хмельниччині

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Пасажирський потяг протаранив локомотив на Хмельниччині, його вагонах більше сотні дітей їхали на екскурсію. В поліції вважають, зо трагедія могла статись через помилку диспетчера.
Аварія трапилася сьогодні, 27 травня о 6 ранку. Пасажирський потяг № 139 їхав у Кам’янець-Подільський. На великій швидкості врізався у вантажний, який саме завантажували щебнем.
Від удару локомотив знесло з рейок. А потяг з пасажирами із скреготом склало навпіл.
Перший потяг прямував з Києва в Кам’янець-Подільський в складі 15 вагонів, 541 людина прямувала до міста, назустріч йому виїхав вантажний потяг із 17 вагонами і сталося зіткнення,
– заявив начальник рятувального загону м. Кам'янець-Подільський Олег Іванюк.
Причини аварії вже з'ясовує поліція.
За даним фактом уже відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху саме на залізничному транспорті. За попередніми даними причиною зіткнення може бути помилка диспетчера,
– заявила речник ГУ НП в Хмельницькій області Інна Глега.
На щастя, минуло без жертв. Утім 4 дітей та двоє дорослих з перших вагонів пасажирського потяга – отримали травми. Лікарі їх вже відпустили додому. Розтрощені вагони до кінця дня обіцяють прибрати аби відновити рух поїздів.
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