Чорногорія офіційно стала новим членом НАТО

Чорногорія вступає у НАТО. 5 червня у Вашингтоні країна офіційно подає документи на вступ до військового блоку. Церемонія з нагоди приєднання відбудеться в Брюсселі у середу, 7 червня. Біля штаб-квартири НАТО урочисто піднімуть прапор Чорногорії – 29-ої країни члена Альянсу. Шлях Подгориці до Заходу був непростим.

Співпраця Чорногорії з НАТО розпочалась ще 2006го року. Після проголошення незалежності країна приєдналась до програми Партнерства заради миру. А згодом – і до виконання Плану дій щодо членства в альянсі.

Два роки тому Чорногорію офіційно запросили стати членом НАТО. І після того, як протокол про приєднання схвалили всі члени альянсу – Чорногорія стала повноправним членом військового блоку.

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Для НАТО це можливість цілковито контролювати акваторію Адріатичного моря. А для Чорногорії – з крихітною армією у дві тисячі військових – це "парасолька безпеки".

Членство в НАТО зміцнить суверенітет Чорногорії. Країна стане частиною об'єднання націй, що базується на спільних цінностях. Вона братиме участь в ухваленні кожного рішення. І матиме рівноцінний голос з усіма іншими країнами-учасницями – великими та малими,

– заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Вступу Чорногорії до НАТО усіляко намагався перешкодити Кремль. Проросійські сили організовували численні мітинги з портретами Путіна та закликали захистити православ'я. А торік восени, за даними прокуратури Чорногорії, Москва влаштувала невдалу спробу державного перевороту. Більше того, проросійська опозиція планувала вбити тодішнього прем'єра Міло Джукановича. Все – аби усунути від влади прозахідних політиків.

Останнім часом ми зіткнулися з величезним тиском, що мав на меті зірвати вступ Чорногорії в НАТО. Та завдяки демократичним силам нам вдалося вистояти і успішно пройти всі необхідні процедури. При інтеграційних процесах саме демократія відіграє ключову роль,

– зазначив прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович.

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Та експерти кажуть – навіть після вступу в НАТО Чорногорія не зможе повністю позбутися впливу Москви. Адже країна залежна від неї економічно. Росіянам у Чорногорії належить щонайменше 70 тисяч об'єктів нерухомості та чимала частка ключового для країни туристичного бізнесу.