Что общего у запрета "ВКонтакте" и "Яндекса" и Кристины Орбакайте

В запрете российских соцсетей и интернет-компаний обыватели видят цензуру, забывая о том, что это бизнес. Потому что запрет "Яндекса", "Одноклассников" и "Вконтакте" мало чем отличаются от запрета Кристине Орбакайте выступать в Украине.

Орбакайте было под силу собрать в четырех украинских городах-миллионниках концертные залы. Дважды в год. Харьков, Одесса, Киев и Днепр суммарно могли обеспечить российской певице восемь выступлений. С учетом, что средний гонорар исполнительницы ее уровня колеблется в районе 30 тысяч долларов, то ее годовые потери от запрета – это 240 тысяч долларов. Умножаем на три – именно на три года ей запрещен въезд в Украину – и получаем 720 тысяч. Именно столько Кристина Орбакайте потеряла из-за одного концерта в аннексированном Крыму.

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Потому что санкции инструментальны. Они выполняют роль кнута и пряника. Когда несоблюдение украинских законов чревато для физического и юридического лица потерей украинского рынка. Емкость которого достаточно велика, чтобы уход с него нес ощутимые финансовые потери. И в этом смысле нет никакой принципиальной разницы между исполнителем популярных шлягеров и крупной интернет-компанией.

Соцсети, антивирусы и поисковики – это не благотворительность, а бизнес. Тот самый российский бизнес, который мало чем отличается от завода или авиакомпании. Он точно так же нацелен на получение прибыли, как и любой другой игрок на рынке. И украинский рынок для всех этих компаний был ценен своими размерами и капиталоемкостью.

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Любые разговоры о том, что "запрет бьет по пользователям" напоминает мне ничем жалобы на запрет прямого авиасообщения с РФ. Но прямые рейсы с Россией стали жертвой не украинского волюнтаризма. Они стали невозможны из-за того, что российские авиакомпании нарушали украинское воздушное пространство, совершая рейсы в аэропорт Симферополя.

Запрет "Вконтакте", "Яндекса" или "Лаборатории Касперского" – это не столько запрет доступа к их продуктам. Современный мир немало возможностей обходить блокировки – и опыт соседней РФ тому подтверждение. Но новые санкции, в первую очередь, делают невозможным работу юридических лиц на территории Украины. Тем самым, сокращая их потенциальную прибыль.

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Кто-то скажет, что этот запрет косвенно бьет и по украинской стороне. Да, возможно. Российские авиакомпании тоже заказывали у украинских аэропортов обслуживание самолетов. А Кристина Орбакайте снимала номера в украинских гостиницах и ела в украинских ресторанах. Но это принципиально ничего не меняет.

Потому что любая оборона – это издержки. Армия стоит денег – как и оружие. И если вы думаете, что в современных войнах сражения идут только лишь на поле боя – вы заблуждаетесь.

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Я много слышал про то, что новые санкции заставят украинских пользователей перестраивать привычный быт. Могу за них искренне порадоваться. Потому что любая война – это выход из зоны комфорта. И если все, чем вам приходится жертвовать, так это цифровая продукция страны-агрессора – то вы необычайно счастливый человек. Многим так не повезло. Спросите у переселенцев.