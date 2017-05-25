18:54
25 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу Усманова.
Вєсті Кремля
23:06, 24 травня
Вєсті.UA. Відбілення репутації Порошенка.
Вєсті.UA
22:24, 24 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, 24 травня
Випуск новин за 16:00: Поранені українські військові. Захоплення кабінету Держгеонадр
Випуск новин
16:42, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Програми Грані правди
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Что общего у запрета "ВКонтакте" и "Яндекса" и Кристины Орбакайте

Грані правди 18:00, сьогодні 298 Читать новость на русском

В запрете российских соцсетей и интернет-компаний обыватели видят цензуру, забывая о том, что это бизнес. Потому что запрет "Яндекса", "Одноклассников" и "Вконтакте" мало чем отличаются от запрета Кристине Орбакайте выступать в Украине.

Орбакайте было под силу собрать в четырех украинских городах-миллионниках концертные залы. Дважды в год. Харьков, Одесса, Киев и Днепр суммарно могли обеспечить российской певице восемь выступлений. С учетом, что средний гонорар исполнительницы ее уровня колеблется в районе 30 тысяч долларов, то ее годовые потери от запрета – это 240 тысяч долларов. Умножаем на три – именно на три года ей запрещен въезд в Украину – и получаем 720 тысяч. Именно столько Кристина Орбакайте потеряла из-за одного концерта в аннексированном Крыму.

Читайте також: Стало відомо як Росія може керувати українцями через "ВКонтакте"

Потому что санкции инструментальны. Они выполняют роль кнута и пряника. Когда несоблюдение украинских законов чревато для физического и юридического лица потерей украинского рынка. Емкость которого достаточно велика, чтобы уход с него нес ощутимые финансовые потери. И в этом смысле нет никакой принципиальной разницы между исполнителем популярных шлягеров и крупной интернет-компанией.

Соцсети, антивирусы и поисковики – это не благотворительность, а бизнес. Тот самый российский бизнес, который мало чем отличается от завода или авиакомпании. Он точно так же нацелен на получение прибыли, как и любой другой игрок на рынке. И украинский рынок для всех этих компаний был ценен своими размерами и капиталоемкостью.

Читайте також: Скільки українців досі заходить у "ВКонтакте" попри заборону: цікава статистика

Любые разговоры о том, что "запрет бьет по пользователям" напоминает мне ничем жалобы на запрет прямого авиасообщения с РФ. Но прямые рейсы с Россией стали жертвой не украинского волюнтаризма. Они стали невозможны из-за того, что российские авиакомпании нарушали украинское воздушное пространство, совершая рейсы в аэропорт Симферополя.

Запрет "Вконтакте", "Яндекса" или "Лаборатории Касперского" – это не столько запрет доступа к их продуктам. Современный мир немало возможностей обходить блокировки – и опыт соседней РФ тому подтверждение. Но новые санкции, в первую очередь, делают невозможным работу юридических лиц на территории Украины. Тем самым, сокращая их потенциальную прибыль.

Читайте також: Санкції Президента Порошенко проти російських соцмереж – це початок виборчої кампанії

Кто-то скажет, что этот запрет косвенно бьет и по украинской стороне. Да, возможно. Российские авиакомпании тоже заказывали у украинских аэропортов обслуживание самолетов. А Кристина Орбакайте снимала номера в украинских гостиницах и ела в украинских ресторанах. Но это принципиально ничего не меняет.

Потому что любая оборона – это издержки. Армия стоит денег – как и оружие. И если вы думаете, что в современных войнах сражения идут только лишь на поле боя – вы заблуждаетесь.

Читайте також: Браузер FreeU: чим небезпечна програма і як її видалити

Я много слышал про то, что новые санкции заставят украинских пользователей перестраивать привычный быт. Могу за них искренне порадоваться. Потому что любая война – это выход из зоны комфорта. И если все, чем вам приходится жертвовать, так это цифровая продукция страны-агрессора – то вы необычайно счастливый человек. Многим так не повезло. Спросите у переселенцев.

Автор: Павло Казарін
Теги: Політика Санкції Заборона ВКонтакте Грані правди
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Что общего у запрета
сьогодні, 18:00 Что общего у запрета "ВКонтакте" и "Яндекса" и Кристины Орбакайте
Павло Казарін 298
Грабіжники мільярдів виходять за три копійки: всі затримання коту під хвіст
сьогодні, 17:02 Грабіжники мільярдів виходять за три копійки: всі затримання коту під хвіст
Блог Медіа 1921
Масові затримання екс-чиновників України: список затриманих
24 травня, 15:49 Масові затримання екс-чиновників України: список затриманих
42320
Магічний світ Діснейленду: як потрапити в дитинство
сьогодні, 16:05 Магічний світ Діснейленду: як потрапити в дитинство
Наталія Печерська 356
Главная претензия к Юрию Луценко
сьогодні, 15:08 Главная претензия к Юрию Луценко
Блог Медіа 1387
Синоптик розповіла, коли до України прийде справжнє весняне тепло
20 квітня , 10:36
Кличко – Джошуа: результат бою
 30 квітня , 01:43
Літо відкладається: синоптик озвучила невтішний прогноз
 3 травня , 12:51
Где заканчивается Украина
23 травня , 09:15
Грани правды. Россия временно получила Крым, но навсегда потеряла Украину
11 травня , 11:17
Грани правды. Как аннексия Крыма повлияла на развитие Украины
 3 травня , 11:53
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук