Чубаров різко відреагував на поїздку Савченко до бойовиків

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров засудив поїздку нардепа Надії Савченко в окупований Донецьк.

Про це він сказав журналістам вранці суботи перед початком міжнародного форуму "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу", що відбувається сьогодні у Києві.

Не можна єдину політику держави розтягувати на шматки, в тому числі народному депутату. Я ставлюся до таких ініціатив в лапках дуже негативно,

– наголосив Чубаров.

Він зазначив, що в історії були прецеденти, коли законодавчим діячам було заборонено під час війни вступати в переговори з представниками супротивника без погодження з державною політикою, навіть з найгуманніших міркувань.

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Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що нардеп Надія Савченко поїхала в окупований Донецьк, де з дозволу ватажків бойовиків так званої "ДНР" зустрілась з військовополоненими.



Також стало відомо, що вона навідувалась в Макіївську колонію, на тимчасово окупованій території Донецької області.



Раніше у п’ятницю нардеп Тетяна Ричкова з трибуни Верховної Ради повідомила, що Надія Савченко підбурювала українських військовослужбовців в зоні АТО до повалення влади в Україні.