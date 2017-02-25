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Чубаров різко відреагував на поїздку Савченко до бойовиків

11:35, сьогодні 3327 Читать новость на русском
Рефат Чубаров відреагував на дії Савченко
Рефат Чубаров відреагував на дії Савченко / 24 Канал

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров засудив поїздку нардепа Надії Савченко в окупований Донецьк.

Про це він сказав журналістам вранці суботи перед початком міжнародного форуму "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу", що відбувається сьогодні у Києві.

Не можна єдину політику держави розтягувати на шматки, в тому числі народному депутату. Я ставлюся до таких ініціатив в лапках дуже негативно,
– наголосив Чубаров.

Він зазначив, що в історії були прецеденти, коли законодавчим діячам було заборонено під час війни вступати в переговори з представниками супротивника без погодження з державною політикою, навіть з найгуманніших міркувань.

Дивіться також: Як Савченко відвідувала полонених українців у "ДНР": з'явилось відео

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що нардеп Надія Савченко поїхала в окупований Донецьк, де з дозволу ватажків бойовиків так званої "ДНР" зустрілась з військовополоненими.

Також стало відомо, що вона навідувалась в Макіївську колонію, на тимчасово окупованій території Донецької області.

Раніше у п’ятницю нардеп Тетяна Ричкова з трибуни Верховної Ради повідомила, що Надія Савченко підбурювала українських військовослужбовців в зоні АТО до повалення влади в Україні.

Теги: Україна Рефат Чубаров Надія Савченко Новини Донецька АТО Політика
Джерело: 24 Канал
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