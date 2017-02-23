Чудернацьке природне явище під Полтавою: річка вкрилась круглими крижинами

На річці Ворскла в селі Нижні Млини, що під Полтавою, з’явились дивні крижинки ідеально круглої форми.

Про це пише місцеве видання poltava365.com.

Однак лякатись не варто. Справа у тому, що у цей період часто чергуються відлига та приморозки. Крім того, поруч із селом є дамба. Там невеликий перепад води, тож у нижній частині дамби утворюються водні вири. За ніч вода підмерзає, а вдень течія у вирах обточує крижини до круглої форми.

Розмір деяких крижин сягає півметра в діаметрі.

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