Далі буде більше і гірше, – Портніков про катастрофу російського літака Ту-154

Авторитетний український журналіст Віталій Портніков пояснив, які наслідки може мати для Росії, України та Європи катастрофа російського літака Ту-154, що розбився у Чорному морі неподалік від Сочі.

Про це він написав у своїй колонці на сайті "Еспресо".

Портніков пояснює, що до закінчення розслідування катастрофи будуть висуватися різні версії катастрофи лайнера – зокрема, й технічна, пов'язана з віком літака і особливостями злету з аеропорту Сочі.

Старий літак, на якому відправляють артистів і журналістів для виступу на військовій базі – це вирок державі, весь сенс існування якого зосереджений в пропаганді. Проте громадська думка – якими б не були причини падіння літака – буде переконана у терористичному акті. Літак буквально розвалився в повітрі. Його пілотував досвідчений екіпаж, орденоносці,

– вважає автор.

Портніков риторично запитує, чи розуміють в Кремлі, якими будуть наслідки їхніх дій в Сирії.

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"Це – не остання катастрофа. Це – тільки одна з перших катастроф, які пов'язані з лиходійським знищенням Алеппо. Далі буде більше і гірше", – констатує журналіст.

За його словами, кадрові офіцери російських спецслужб можуть бути ефективні в корумпованих країнах на пострадянському просторі, в тому числі і в Україні. Але вони практично нездатні до реальної оперативної роботи – тієї, якою щодня займаються спецслужби США, Ізраїлю або Великобританії для запобігання терористичної загрози.

Знищення Алеппо – це перехід "червоної лінії", коли ненависть стає ірраціональною і її носії перестають замислюватися про наслідки своїх дій для себе, своїх близьких і навіть для своїх народів. Все це означає, що 2017 рік може виявитися для Росії початком терористичної нестабільності. Страшним може виявитися пробудження кожного дня. Наслідки – непередбачувані. І не тільки для Росії, для її сусідів теж,

– пише Віталій Портніков.

Він закликає почати усвідомлювати страшні наслідки дій Росії, якщо цього не розуміє сам Путін.

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"Російські спецслужби абсолютно неефективні. Російська влада не здатна захистити громадян від терору і диверсій. Російське суспільство не має потенціалу для зміни влади і радикальних змін в політичному курсі країни. Це означає, що не тільки росіяни, але й ми з вами, вся Європа – заручники путінського божевілля", – підсумував журналіст.

Нагадаємо, вранці 25 грудня стало відомо, що у Чорному морі неподалік від Сочі зазнав катастрофи літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії. На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці ЗС РФ, артисти ансамблю ім. Александрова і 9 представників російських ЗМІ.