Депутат Верховної Ради оголосила про складення повноважень

Нардеп від "Самопомочі" Альона Бабак повідомила про своє рішення скласти повноваження депутата Верховної Ради.

Про це вона повідомила "Українським Новинам".

Нардеп пояснила, що таке рішення прийняла з особистих причин і вважає себе більше експертом, ніж політиком.

Це виключно особисті причини. Я вважаю, що мені треба змінити мою діяльність. Я не політик, я більше експерт. Для мене політична діяльність є складною, як для людини,

– пояснила Бабак.

Нардеп зазначила, що вже повідомила про своє рішення колегам по фракції та лідеру партії.

Вона запевнила, що жодних розбіжностей з фракцією чи партією у неї немає, навпаки, вона дуже вдячна своїм колегам за досвід.

У "Самопомочі" підтвердили інформацію про складення мандату Альоною Бабак.

Альона Бабак пройшла до Верховної Ради 8-го скликання за списком партії "Самопоміч" під 8-м номером.

У Раді є заступником голови комітету Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

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