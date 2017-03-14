Депутати без освіти: хто із народних обранців має фальшивий диплом

За підрахунками фахівців з питань освіти, кожний 10 український народний обранець має фальшивий диплом.

У скандали в Україні щороку потрапляють можновладці різних рівнів. Найсвіжіший – дипломна історія відстороненого головного фіскала країни Романа Насірова, який хвалився дипломом університету Лондона. Проте на запит журналістів "1+1" відповіли, що студента Насірова в реєстрі вишу немає.

Екс-глава Адміністрації Президента України Борис Ложкін теж причетний до скандалу із документами про освіту. В офіційній біографії він вказав, що вчився в Інституті гуманізації та розвитку в США. Журналісти з'ясували, що такого вишу в США немає, а диплом Бориса Ложкіна насправді виданий приватним навчальним закладом в Сумах.

У відсутності вищої освіти свого часу запідозрили чинного прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Потім з'ясувалося, що Гройсман вчився заочно.

По великому рахунку, чесно, абсолютно чесно, ні вам, ні мені ваш диплом не потрібен,

– заявив Володимир Гройсман.

Представники системи "Інфоресурс" запевнили, що кожен документ можна перевірити на достовірність: фальшиві дипломи в електронній базі не висвічуються.

Запитів від органів влади в "Інфоресурсі" отримують чимало. Проте після виявлення фальшивих документів, дипломні скандали для впійманих на гарячому можновладців завершуються лише переляком.

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