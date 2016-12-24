Депутати побилися у Верховній Раді

У залі під куполом двоє народних обранців знову щось не поділили і зійшлися у кулачному бої. Мова йде про депутата від "Блоку Петра Порошенка" Павла Кишкаря та позафракційного Михайла Головка.

Словесна перепалка між ними виникла ще тоді, коли Головко виступав з трибуни Ради про ситуацію в компанії "Укргазвидобування". В той час Кишкар вигукував щось зі свого місця, що не сподобалося позафракційному депутату. Своє обурення він висловив вже після виступу особисто в очі. Мабуть саме тоді Головко сказав щось не надто приємне в адрес Кишкаря, через що останній вирішив вдатися до рукоприкладства. Розбороняти "бійців" довелося решті депутатів, які перебували у Раді.

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