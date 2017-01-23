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Депутати пропонують карати за приниження української мови

08:12, сьогодні 16528 Читать новость на русском
Українська мова
Українська мова / Фото з соцмереж

У Верховній Раді України зареєстрований проект "Закону про державну мову", який передбачає кримінальну відповідальність за "публічне приниження" української мови або неповагу до неї.

Проект закону №5670 зареєстрований 10 січня.

Документ представлений на розгляд парламенту 33 народними депутатами з різних фракцій. 20 січня його передали на розгляд профільного комітету Ради, головою якого є нардеп від "Народного фронту" Микола Княжицький.

У законопроекті мовиться, що кожен громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою. Відзначається, що спроби введення багатомовності в Україні є діями, які "провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння і ворожнечу", а також спрямовані на "насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу".

У документі наводиться список людей, які повинні вільно володіти українською мовою. Зокрема, мовиться про керівництво країни, депутатів рад усіх рівнів, держслужбовців, суддів, адвокатів, нотаріусів, медпрацівників, керівників навчальних закладів та інших. Згідно із законопроектом, перевірку рівня володіння державною мовою здійснюватиме Центр української мови.

Згідно із законопроектом, іноземні фільми повинні поширюватися і демонструватися в Україні в дублюванні або озвученні українською мовою. Відзначається, що кінотеатри можуть демонструвати іноземні фільми мовою оригіналу, але з субтитрами державною мовою. При цьому сумарна кількість сеансів таких фільмів не може перевищувати 10% від загальної кількості сеансів у кінотеатрі за місяць.

Відзначається, що телерадіоорганізації повинні здійснювати мовлення державною мовою. Тривалість іноземних телерадіопрограм та передач не може перевищувати 10% від усього мовлення за добу для загальнонаціональних мовників; 20% – для регіональних і місцевих; 60% – для суб'єктів державного іномовлення України.

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Окрім того, всі періодичні ЗМІ країни повинні мати українську версію, тираж якої – не менше 50% сукупного тиражу всіх мовних версій друкованого видання. Відзначається, що в окремих випадках ЗМІ можна видавати на офіційних мовах Європейського Союзу.

У документі говориться, що книжкові видання українською мовою повинні становити не менше 50% від усіх назв книжкових видань у кожній книгарні чи іншому закладі, де вони поширюються.

Законопроект регулює також використання державної мови в інтернеті. Відзначається, що інтернет-представництва ЗМІ, які зареєстровані в Україні, повинні мати українські версії, які завантажуються за замовчуванням.

Нардепи пропонують штрафувати порушників закону. Згідно із законопроектом, якщо мовиться про роботу офіційних органів і бюджетних організацій, сума штрафу становитиме від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 – 6800 грн). Для порушників у сфері освіти, науки і культури – від 200 до 300 мінімумів (3400 – 5100 грн), для ЗМІ – від 400 до 500 (6800 – 8500 грн).

Теги: Україна Політика Верховна Рада Законодавство Законопроект ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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