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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Депутатів хочуть позбавляти мандатів за подвійне громадянство

12:37, сьогодні 349 Читать новость на русском
Нардепи з подвійним громадянством ризикують втратити свої мандати
Нардепи з подвійним громадянством ризикують втратити свої мандати / P.R.P,

Верховна Рада України невдовзі розгляне законопроект, згідно з яким, нардепів-власників подвійного громадянства позбавлятимуть мандатів.

Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки мені відомо, робоча група вже напрацювала законопроект, в якому буде ретельно прописаний механізм", – сказав він.

Голова Верховної Ради додав, що поділяє думку про те, що власник подвійного громадянства не повинен займати державні посади.

Нагадаємо, що на противагу цій ініціативі законотворців позафракційний народний депутат Андрій Артеменко вніс у Верховну Раду законопроект про схвалення подвійного громадянства в Україні.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Андрій Парубій Законодавство Законопроект
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