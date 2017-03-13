Депутатів хочуть позбавляти мандатів за подвійне громадянство

Верховна Рада України невдовзі розгляне законопроект, згідно з яким, нардепів-власників подвійного громадянства позбавлятимуть мандатів.

Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки мені відомо, робоча група вже напрацювала законопроект, в якому буде ретельно прописаний механізм", – сказав він.

Голова Верховної Ради додав, що поділяє думку про те, що власник подвійного громадянства не повинен займати державні посади.

Нагадаємо, що на противагу цій ініціативі законотворців позафракційний народний депутат Андрій Артеменко вніс у Верховну Раду законопроект про схвалення подвійного громадянства в Україні.