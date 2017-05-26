Держава програє суди по інсайдерським кредитам Приватбанку
ГПУ взялася за колишніх посадових осіб "Приватбанку", та фірми, яким він видавав багатомільярдні позики. Ці дії призвели до вимушеної націоналізації фінустанови минулого року. Паралельно з цим у "Привату" відсуджують мільярди ті, кого НБУ назвав пов’язаними зі скандальним банком.
У день власної відставки голова НБУ Валерія Гонтарєва підірвала ще одну фінансову бомбу. Виявилось що Приват щедро роздавав кредити своїм компаніям, які ніхто не повертав. Саме ці так звані "інсайдерські" кредити і призвели до його націоналізації.
Не 97% корпоративного портфелю було видано пов’язаним особам, а всі 100%. Державі доведеться викласти ще більше грошей,
– заявила голова НБУ у період 2014-2017 Валерія Гонтарєва.
Мільярдні збитки, завдані державі через шахрайство – це привід для гучних кримінальних справ.
Та Нацбанк вирішив не чекати і самотужки повертати гроші.
Першими проти державного "Приватбанку" зіграли відомі власники футбольного клубу Динамо Київ – брати Суркіси. Вони відсудили у націоналізованої фінустанови чималеньку суму.
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Цей юридичний прецедент означає, що й інші особи, які брали інсайдерські кредити в "Приватбанку" до його націоналізації, спокійно позиватимуться до Нацбанку, Фонду гарантування вкладів та самого Привату. Олександр Шлапак це підтвердив.
Сьогодні проти банку 12 позовів таких, можливо буде й більше. Суд повинен вирішити пов’язані особи з банком чи не пов’язані,
– сказав голова наглядової ради "Приватбаку" Олександр Шлапак.
Націоналізація Привату, обійшлася платникам податків в 117 мільярдів гривень. Генпрокуратура запевняє, що через інсайдерські кредити з банку вивели 267 мільярдів гривень. А тепер ще й через суди, ті хто мав би повернути гроші – можуть викачати 29 мільярдів.
На програний Суркісам суд НБУ відреагував сухо. Через соцмережі. Національний банк звертатиметься до судів вищих інстанцій з оскарженням подібних неправосудних рішень.
Вимушена націоналізація "Приватбанку" вибила величезну дірку у бюджеті. Гроші, які мала отримати економіка – отримали власники та їхні друзі.
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