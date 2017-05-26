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Держава програє суди по інсайдерським кредитам Приватбанку

23:19, 25 травня 149 Читать новость на русском

ГПУ взялася за колишніх посадових осіб "Приватбанку", та фірми, яким він видавав багатомільярдні позики. Ці дії призвели до вимушеної націоналізації фінустанови минулого року. Паралельно з цим у "Привату" відсуджують мільярди ті, кого НБУ назвав пов’язаними зі скандальним банком.

У день власної відставки голова НБУ Валерія Гонтарєва підірвала ще одну фінансову бомбу. Виявилось що Приват щедро роздавав кредити своїм компаніям, які ніхто не повертав. Саме ці так звані "інсайдерські" кредити і призвели до його націоналізації.

Не 97% корпоративного портфелю було видано пов’язаним особам, а всі 100%. Державі доведеться викласти ще більше грошей,
– заявила голова НБУ у період 2014-2017 Валерія Гонтарєва.

Мільярдні збитки, завдані державі через шахрайство – це привід для гучних кримінальних справ.
Та Нацбанк вирішив не чекати і самотужки повертати гроші.

Першими проти державного "Приватбанку" зіграли відомі власники футбольного клубу Динамо Київ – брати Суркіси. Вони відсудили у націоналізованої фінустанови чималеньку суму.

Читайте також: У екс-службовців "ПриватБанку" проходять обшуки

Цей юридичний прецедент означає, що й інші особи, які брали інсайдерські кредити в "Приватбанку" до його націоналізації, спокійно позиватимуться до Нацбанку, Фонду гарантування вкладів та самого Привату. Олександр Шлапак це підтвердив.

Сьогодні проти банку 12 позовів таких, можливо буде й більше. Суд повинен вирішити пов’язані особи з банком чи не пов’язані,
– сказав голова наглядової ради "Приватбаку" Олександр Шлапак.

Націоналізація Привату, обійшлася платникам податків в 117 мільярдів гривень. Генпрокуратура запевняє, що через інсайдерські кредити з банку вивели 267 мільярдів гривень. А тепер ще й через суди, ті хто мав би повернути гроші – можуть викачати 29 мільярдів.

На програний Суркісам суд НБУ відреагував сухо. Через соцмережі. Національний банк звертатиметься до судів вищих інстанцій з оскарженням подібних неправосудних рішень.

Вимушена націоналізація "Приватбанку" вибила величезну дірку у бюджеті. Гроші, які мала отримати економіка – отримали власники та їхні друзі.

Читайте також: Незаконна націоналізація "Приватбанку": НБУ обурений рішенням суду

Автор: Василь Полотай
Теги: Україна Судді Націоналізація ПриватБанку гроші Банки НБУ
Джерело: 24 Канал
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