Діаспора виступила з критикою законопроекту Порошенка
Українці за кордоном не хочуть втрачати громадянство України. Представники діаспори обурені законопроектом Президента України Петра Порошенка, де пропонується автоматично позбавляти українського паспорту осіб, які мають документ іншої країни.
В діаспорі переконані – такий підхід суперечить Конституції та порушує права "закордонних українців".
"Ніхто не має права позбавити українського громадянства. Відповідно це пояснює позицію, дискусію і велику хвилю обурення зі сторони українців, які живуть в різних країнах світу. Вимагаємо створення національної комісії з питань громадянства та захисту прав українців, які проживають за кордоном", – заявила співзасновниця мережі Global Ukrainians Віолета Москалу.
Якщо парламентарі проголосують за пропонований Порошенком законопроект – Україна втратить, як мінімум, півмільйона громадян.
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