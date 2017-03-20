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Діаспора виступила з критикою законопроекту Порошенка

20:22, сьогодні 892 Читать новость на русском

Українці за кордоном не хочуть втрачати громадянство України. Представники діаспори обурені законопроектом Президента України Петра Порошенка, де пропонується автоматично позбавляти українського паспорту осіб, які мають документ іншої країни.

В діаспорі переконані – такий підхід суперечить Конституції та порушує права "закордонних українців".

"Ніхто не має права позбавити українського громадянства. Відповідно це пояснює позицію, дискусію і велику хвилю обурення зі сторони українців, які живуть в різних країнах світу. Вимагаємо створення національної комісії з питань громадянства та захисту прав українців, які проживають за кордоном", – заявила співзасновниця мережі Global Ukrainians Віолета Москалу.

Якщо парламентарі проголосують за пропонований Порошенком законопроект – Україна втратить, як мінімум, півмільйона громадян.

Читайте також: Подвійне громадянство: чому законопроект Порошенка треба змінити

Теги: Україна Петро Порошенко Політика
Джерело: 24 Канал
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