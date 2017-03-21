Дійшли до середини Луганська, – Ярош про те, як бійці ледь не виграли війну

Про це заявив народний депутат Дмитро Ярош в інтерв'ю журналу "Країна".

За його словами, його досі не запровадили, бо це не вигідно певній групці людей.

"Він у першу чергу, не потрібен олігархату. Саме тому його не приймають", – переконаний Ярош.

Він додав, що якби ресурси держави мобілізували ще три роки тому, то війну на Донбасі давно можна було б виграти.

Я в цьому переконаний. Ми ж заходили в Донецьк. "Айдар" доходив до середини Луганська. Однак, потім надійшли накази: зупинитись, потім відійти. А все можна було вирішити ще тоді,

– наголосив нардеп.

Також, за словами Яроша, ускладнюють процес і заяви української влади, які як мантру повторюють: "ми не можемо виграти у цій війні.

"Це ретранслюється наниз. І будь-який солдат в окопі знає, що він "не може виграти війну", – пояснив депутат.

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