Для Ахтема Чийгоза вимагають 8 років ув'язнення, – адвокат

8 років за ґратами вимагають прокурори в окупованому Криму для кримського татарина Ахтема Чийгоза.
Про це повідомив адвокат арештованого Микола Полозов.
Сьогодні у суді у "справі Чийгоза" почалися дебати сторін.
Читайте також: Лутковська зустрілась з кількома українськими в'язнями в Криму
Нагадаємо, окупаційна влада затримала одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України. Його звинувачують в організації масових заворушень під час мітингу.
Також окупанти впродовж тривалого часу відмовляли затриманому Чийгозу побачитися з матір’ю. Сама Аліє неодноразово просила владу окупованого Криму надати дозвіл сину, аби той приїхав з нею попрощатися.
Згодом російський суд таки дозволив Чийгозу побачення з тяжкохворою матір'ю, але у в'язниці. Та жінка на той час була прикутою до ліжка і її транспортування могло спричинити смерть. Зрештою окупанти доправили Чийгоза до Бахчисарая на зустріч із матір'ю. Їхня остання зустріч тривала не більше 5 хвилин. 2 липня Аліє Чийгоз померла.