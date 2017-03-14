Для українців запрацював безвіз з ще однією країною

Україна і Туреччина домовилися про поїздки своїх громадян без віз, а лише на підставі внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток.
Про це написав на своїй сторінці в Twitter прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук.
Відповідну угоду було підписана під час офіційного візиту прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до Туреччини.
Угода передбачає, що громадяни України та Туреччини зможуть в'їжджати, прямувати транзитом і перебувати без віз на території обох країн терміном до 90 днів протягом 180 днів.
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