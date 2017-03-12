До полонених в "ЛНР" українських військових вирушили родичі

У неділю, 12 березня, до п'яти українських військовослужбовців, яких уже 2 роки утримують у полоні бойовики "ЛНР", вирушили родичі.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів радник голови СБУ Юрій Тандіт.

Він зазначив, що візит став можливим завдяки мінським домовленостям і триватиме день-два.

"Це рідні – це мама, сестра. До Луганська їх супроводжують волонтери", – сказав Тандіт.

Родичі повинні передати полоненим гуманітарну допомогу і листи.

Радник голови СБУ додав, що спецслужби України не можуть перетнути лінію зіткнення для супроводу родичів полонених, проте українська сторона отримала усні гарантії безпеки від представників ОРДЛО, зокрема від Ольги Кобцевої, яка представляє ОРДЛО в Мінську.

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Ми сподіваємося на благу звістку, що цей візит, який сьогодні проходить у Луганську, дасть нам певну перспективу для звільнення заручників,

– додав Тандіт.