До розкрадання 16 мільйонів гривень з бюджету "Стіни" причетні наглядачі за проектом
Затриманих у справі щодо будівництва проекту "Стіна" підозрюють у викраденні 16 мільйонів гривень з держбюджету.
Наразі їм вручають повідомлення про підозру, передає кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі. У розкраданні коштів, виділених на проект, підозрюють зокрема посадовців ДПСУ, тобто людей, які безпосередньо відповідали за виконання плану.
Є декілька епізодів. Зокрема, це нецільове використання бюджетних коштів, а саме 6 мільйонів гривень. Фактично, гроші, які були виділені виключно на будівництво укріплень по проекту "Стіна", пішли на облаштування і будівництво будинку для офіцерів,
– сказав Холодинцький.
Один із затриманих Затриманий Олександр Атаманюк – начальник управління будівництва департаменту туристичного забезпечення адміністрації ДПСУ.
Також, затримали Цалко Володимира – колишній начальник першого окремого відділу будівництва ДПСУ. Якраз ця людина й здійснювала нагляд за проектом.
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Разом із ними затримали кількох директорів приватних фірм і посередників.
Далі, серед затриманих, – В’ячеслав Майданович, старший офіцер виробничо-технічного відділення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби; Агаверді Аділов, директор ТОВ "Агентство захисту інформації"; Сергій Значко, колишній заступник ДП "Чернігівський облавтодор"; Олександр Хвіщук, посередник у передачі коштів службовим особам ДПС України.
Холодницький наголосив, що підозрюваних затримали лише по першому епізоду розслідування.
Нагадаємо, що 8 серпня Детективи НАБУ та прокурори САП затримали 7 осіб за фактом розтрати коштів на будівництві проекту "Стіна".