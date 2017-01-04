До суду передали справу щодо одного з чиновників, який причетний до розгону Євромайдану

Справу щодо одного з чиновників, який причетний до розгону Євромайдану, передали до суду – це Олександр Мариненко.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури. Йдеться про Олександра Мариненка. У 2013 році він очолював управління громадської безпеки столичної міліції. За версією слідства, наказ про застосування сили в ніч на 30 листопада "Беркуту" давав саме він. Загалом же у справі фігурують 10 осіб. Серед них також тодішній керівник адміністрації президента Сергій Льовочкін. Читайте також: В ГПУ розповіли, що Пашинський є фігурантом справ розстрілів на Майдані

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