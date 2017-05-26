Долю Кутового вирішать у Порошенка

Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового запросили на засідання фракції "Блок Петра Порошенка", після чого буде ухвалюватись рішення щодо його відставки.

Таку заяву зробив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов у ефірі 5 Каналу.

"Я думаю, що вже на найближчу фракцію, яка відбудеться вже наступного пленарного тижня, ми запросимо Тараса Кутового, чесно та відверто поговоримо, і приймемо рішення", – зазначив він.

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Також народний обранець додав, що "за відставку міністра голосує Верховна Рада, якщо голосує", а не прем’єр Володимир Гройсман.