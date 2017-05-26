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Долю Кутового вирішать у Порошенка

04:59, сьогодні 57 Читать новость на русском
Тарас Кутовий
Тарас Кутовий / Соцмережі

Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового запросили на засідання фракції "Блок Петра Порошенка", після чого буде ухвалюватись рішення щодо його відставки.

Таку заяву зробив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов у ефірі 5 Каналу.

"Я думаю, що вже на найближчу фракцію, яка відбудеться вже наступного пленарного тижня, ми запросимо Тараса Кутового, чесно та відверто поговоримо, і приймемо рішення", – зазначив він.

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Також народний обранець додав, що "за відставку міністра голосує Верховна Рада, якщо голосує", а не прем’єр Володимир Гройсман.

Нагадаємо, міністр аграрної політики Тарас Кутовий написав заяву про свою відставку. За повідомленням ЗМІ, причиною стала його незгода із земельною реформою.

Крім того, прем’єр Володимир Гройсман наголосив, що нову кандидатуру на це місце запропонують після консультацій з коаліцією.

Теги: Україна Політика Блок Петра Порошенка Кутовий Тарас Вікторович Міністерство аграрної політики
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