Дороги тануть: де в Україні найгірший асфальт після зими

Після того як зійшов сніг, найбільше скаржаться на трасу обласного призначення, що з'єднує Харків з Дніпром

Дніпропетровський напрямок найбільш проблемним визнали і дорожники. Цю дорогу уже внесли у список пріоритетів. Щоправда, цьогоріч там готові виконати тільки початкові роботи. Адже у них серед пріоритетних напрямків також Київська та Сумська траси і Кільцева довкола Харкова.

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На усі ці роботи із держбюджету готові дати понад 120 мільйонів гривень. Окрім того, вже другий рік поспіль до ремонтів залучають і гроші сільських бюджетів, йдеться про суму від 50 до 70 млн гривень.