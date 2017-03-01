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Дороги тануть: де в Україні найгірший асфальт після зими

20:14, сьогодні 207 Читать новость на русском

Після того як зійшов сніг, найбільше скаржаться на трасу обласного призначення, що з'єднує Харків з Дніпром

Дніпропетровський напрямок найбільш проблемним визнали і дорожники. Цю дорогу уже внесли у список пріоритетів. Щоправда, цьогоріч там готові виконати тільки початкові роботи. Адже у них серед пріоритетних напрямків також Київська та Сумська траси і Кільцева довкола Харкова.

Читайте також: Не дороги, а напрямки: що не так з будівництвом та ремонтом українських доріг

На усі ці роботи із держбюджету готові дати понад 120 мільйонів гривень. Окрім того, вже другий рік поспіль до ремонтів залучають і гроші сільських бюджетів, йдеться про суму від 50 до 70 млн гривень.

Теги: Україна Харків Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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